Çin, ABD'deki İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu Yayımladı - Son Dakika
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Çin, ABD'deki İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu Yayımladı

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, ABD'nin kötüleşen insan hakları görünümünü gerçekler ve rakamlarla ortaya koyan 2023 yılında ABD'deki İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu yayımladı. Raporda, ABD'deki insan hakları durumunun kötüleşmeye devam ettiği, ırk ayrımcılığı ve ekonomik eşitsizlik gibi sorunların arttığı belirtildi.

29.05.2024 13:02
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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, ABD'nin kötüleşen insan hakları görünümünü gerçekler ve rakamlarla ortaya koyan 2023 yılında ABD'deki İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu yayımladı.

Çarşamba günü yayımlanan rapor ABD hükümetini, insan hakları sorunlarını çözmek üzere somut tedbirler almaya ve ABD halkının beklentilerine ve uluslararası endişelere yanıt vermeye çağırdı.

ABD'deki insan hakları durumunun 2023 yılında da kötüleşmeye devam ettiğini belirten raporda, ülkede insan haklarının giderek daha da kutuplaştırıldığına işaret edildi.

Raporda, "İktidardaki azınlık siyasi, ekonomik ve sosyal hakimiyeti elinde tutarken, temel hak ve özgürlükleri göz ardı edilen sade vatandaşlardan oluşan çoğunluk ise giderek uçlara itiliyor" denildi.

"Kronik ırkçılık hastalığı devam ediyor" ifadesinin geçtiği raporda, Afrikalı Amerikalıların, kolluk kuvvetleri ve tıbbi hizmetler gibi alanlarda ciddi ırk ayrımcılığı ve eşitsizlikle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Asyalı Amerikalıların yoğun ayrımcılığa maruz kaldığı, yerli Amerikalıların haklarının sürekli ihlal edildiği belirtilen raporda, "ırkçı ideoloji ABD'de zehir saçarak yayılırken, sınırların ötesine de taşıyor" ifadesi yer aldı.

Artan ekonomik ve sosyal eşitsizliğin yoksullar için hayatı son derece zorlaştırdığını vurgulayan raporda, ABD'nin Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi'ni onaylamayı reddettiği hatırlatıldı.

Raporda, "ABD'de insan hakları esas itibarıyla sadece bir avuç insanın sahip olduğu bir ayrıcalık. Ülkedeki çeşitli insan hakları sorunları, dünyadaki insan hakları davasının sağlıklı gelişimini ciddi şekilde tehdit edip engelliyor" denildi.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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