Çin, ABD ile Ticari İlişkileri Güçlendirecek

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BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir şekilde gelişimi için ABD ile iletişimi güçlendirmeye, işbirliğini genişletmeye ve farklılıkları çözüme kavuşturmaya istekli olduklarını söyledi.

He söz konusu açıklamayı perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD'nin Çin'e yönelik ek gümrük vergileri uygulamaya devam etmesi ve Çin'in yüksek teknoloji sektörüne yönelik kısıtlamaları sürdürmesi ihtimaline ilişkin yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Sözcü, Çin'in karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkeleri çerçevesinde ABD ile çalışmaya ve iki ülkeye ve dünyanın geri kalanına daha fazla fayda sağlamaya istekli olduğunu ifade etti.