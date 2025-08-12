Çin, ABD İthalatına Ek Gümrük Vergisini 90 Gün Erteledi

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmının uygulanmasını salı günü saat 12.01'den itibaren 90 gün daha erteledi.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu ürünlere yönelik yüzde 10 ek gümrük vergisinin uygulanması ise sürecek.

Komisyon, Çin ile ABD arasında belirli ek gümrük vergilerinin askıya alınma süresinin uzatılmasının, iki ülke liderlerinin 5 Haziran'daki telefon görüşmesinde vardıkları önemli mutabakatın hayata geçirilmesine yönelik bir adım olduğunu belirtti.

Açıklamada her iki tarafın kendi kalkınma hedeflerine ulaşmalarına hizmet eden bu adımın, dünya ekonomisinin kalkınmasına ve istikrarına da katkıda bulunacağı ifade edildi.