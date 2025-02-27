Çin, ABD'nin Bakır Soruşturmasını Durdursun Çağrısı Yaptı

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BEİJİNG, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'ye bakır ithalatına yönelik soruşturmayı derhal durdurma çağrısı yaptı. He, Çin'in rekabeti engelleme amacıyla sübvansiyona ve kapasite fazlasına başvurduğu yönündeki ABD suçlamasının ise tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında ABD'nin bakır ithalatına yönelik 232. Madde kapsamında başlattığı soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan He, "ABD'nin bu soruşturması, 'ulusal güvenlik' bahanesiyle yürütülen tek taraflı ve korumacı bir eylemdir" dedi. He, bu eylemin kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini daha da zayıflatacağını ve küresel üretim ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacağını ifade etti.

Dünya Ticaret Örgütü uzmanlarından oluşan bir heyetin, 2022 yılında aldığı ABD'nin 232. Madde kapsamındaki gümrük vergisi önlemlerinin örgüt kurallarını ihlal ettiği yönündeki kararını hatırlatan sözcü, Çin'in ihraç ettiğinden daha fazla rafine bakır ithal ettiğini ve sadece az miktarda bakır ürünü ihraç ettiğini belirtti.

He, ABD'nin ek gümrük vergilerini ve diğer kısıtlayıcı tedbirleri uygulamakta ısrar etmesi halinde, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri kararlılıkla alacağını söyledi.

İki ülkenin ticaret bakanlıkları arasındaki istişarelere de değinen He, Çin'in ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemlerine kesinlikle karşı olduğunu ve meseleyi diyalog ve istişare yoluyla çözmek istediğini ifade etti.