Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi

Çin, ABD'nin fentanil bahanesiyle uyguladığı gümrük vergilerine karşı çıktı, diyalog çağrısı yaptı.

06.02.2025 13:32
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BEİJİNG, 6 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin fentanil ile ilgili sorunları bahane edip Çin'den gelen mallara uyguladığı yüzde 10 ek gümrük vergisine işaret ederek, baskı uygulamanın ABD'nin Çin ile ilişkilerinde izlenecek doğru yol olmadığını söyledi.

Lin, çarşamba günü düzenlediği olağan basın toplantısında, "Uyuşturucu madde kontrolüne ilişkin Çin-ABD işbirliğinin sonuçlarını göz ardı eden ABD, Çin'den yapılan ithalata söz konusu gümrük vergisini uygulamakta ısrar etmektedir. Çin, bu hamleden dolayı son derece rahatsız olduğunu ve buna kesinlikle karşı olduğunu ifade etmiş ve meşru hak ve menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri almıştır" dedi.

Suçu başka ülkelere atmanın ABD'deki fentanil krizini çözmeyeceğini kaydeden Lin, ticaret ve vergi savaşlarının kazananının olmayacağını da vurguladı.

Baskı uygulamanın ve tehditler savurmanın, ABD'nin Çin ile ilişkilerinde izlemesi gereken doğru yol olmadığını söyleyen Lin, ABD'nin bu konuyu ancak ülke içindeki uyuşturucu talebini azaltarak ve kolluk kuvvetleri işbirliğini güçlendirerek çözebileceğini ifade etti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi'nin ABD Başkanı Donald Trump ile başkanlık yemininden kısa süre önce 17 Ocak'ta ABD tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Lin, iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlamak üzere işbirliği yapılması konusunda ilkesel mutabakata varıldığını söyledi.

Lin, "Şu anda ihtiyaç duyulan şey tek taraflı gümrük vergileri değil, eşit şartlarda ve karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog ve istişaredir" dedi.

Sözcü, Çin'in küresel boyutta uyuşturucu kontrolüne ilişkin en sert politikalara ve bu konuda en yüksek düzeyde kolluk uygulamalarına sahip olan ülkelerden olduğunu vurguladı.

Çin'in 2019 yılında fentanil ile ilişkili maddeleri resmen ayrı bir sınıf olarak tanımlayan dünyadaki ilk ülke olduğunu hatırlatan sözcü, bunu insani gerekçeler ve ABD'nin talebi üzerine yaptıklarını söyledi.

Sözcü, Çin ve ABD'nin son yıllarda uyuşturucu maddelerle ilgili düzenlemeler, istihbarat değişimi ve vaka işbirliği gibi alanlarda uyuşturucu kontrolüne ilişkin yaptığı tatbiki işbirliğinde somut sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'nin Gümrük Vergilerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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