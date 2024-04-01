Çin, ABD'nin yarı iletken ihracat kurallarına karşı çıkıyor

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin, yarı iletken ihracat prosedürüne ilişkin ABD tarafından revize edilen son kurallara karşı çıkarak, bu hamlenin hem küresel yarı iletken pazarını hem de işletmeler arasındaki işbirliğini sekteye uğratacağını belirtti.
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamada, yarı iletken ihracat kontrollerine ilişkin son revizyonun, ABD'nin 17 Ekim 2023'te ilgili kuralları uygulamaya koymasının üzerinden altı ay bile geçmeden yapıldığına işaret edildi.
ABD'li şirketler de dahil olmak üzere uluslararası şirketlerin istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten açıklamada, ABD'nin ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiği ve kontrol önlemlerini sıkılaştırmak için kuralları keyfi olarak revize ettiği, bu yolla Çinli ve ABD'li işletmeler arasındaki normal ticari işbirliğinin önüne daha fazla engel koyduğu, daha ağır bir uyum yükü getirdiği ve küresel yarı iletken sektöründe büyük belirsizlikler yarattığı vurgulandı.
Açıklamada, onlarca yıldır büyüyen yarı iletken sektörünün son derece küresel hale geldiği ve bunun da piyasa kuralları ile işletmelerin seçiminin bir sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca dünyanın en büyük yarı iletken pazarı olan Çin'in, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini artırmak ve küresel yarı iletken sanayi ve tedarik zincirinin güvenlik ve istikrarını teşvik etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya istekli olduğu kaydedildi.
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