Çin, ABD ve Filipinler'e Typhon füze sistemini geri çekme çağrısı yapıyor

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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD ve Filipinler'e Typhon füze sistemini derhal geri çekme ve bir daha asla konuşlandırmama çağrısında bulundu.

Zhang, Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye ait orta menzilli füze sisteminin "Soğuk Savaşı hatırlatan stratejik bir saldırı silahı" olduğunu ve bu bölgede hiç konuşlandırılmamış olması gerektiğini söyledi.

Zhang, "ABD'nin müttefik ve ortaklarını kendi savaş arabasına koşması, gerilim ve cepheleşmeye yol açmaktan başka bir işe yaramayacağı gibi bölgesel barış ve istikrarı da baltalar. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.

Sözcü, "ABD ve Filipinler'i bölgedeki halkların barış ve kalkınma arzularına saygı duymaya ve bölgesel barış ve istikrar için daha fazla çaba göstermeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.