Çin, ABD'ye Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Gümrük Vergisi Açıklaması

Çin, ABD'nin gümrük vergisi sorunlarını çözmesi için eşitlik ve diyalog çağrısında bulundu.

24.04.2025 14:49
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BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Guo Jiakun, ABD tarafı gerçekten Çin ile yaşadığı gümrük vergisi sorunlarını diyalog ve müzakere yoluyla çözmeyi istiyorsa tehdit ve baskıdan vazgeçerek eşitlik, saygı ve karşılıklı fayda temelinde diyalog yürütmesi gerektiğini söyledi.

Guo, çarşamba günü Beijing'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in iki ülke arasındaki ticaret gerilimine ilişkin son yorumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, "Çin ile aralarının iyi olduğu" ve müzakereler konusunda Çin'e karşı sert tutum takınmayacağını ifade ettiği bildirilmişti. Trump, Çin'e uygulanacak nihai gümrük vergisi oranının şu anki yüzde 145'lik orana kıyasla "büyük ölçüde" düşeceğini, ancak bu oranın "sıfır olmayacağını" söylemişti. Trump ayrıca Çin'in ABD ile anlaşmaya varmak zorunda olduğunu, aksi takdirde ABD'de iş yapamayacağını da ifade etmişti.

Bessent'in ise ABD ile Çin arasındaki yüksek gümrük vergi oranlarının, ABD ile Çin ekonomileri arasında gerçekleştirilecek ticarete etkili bir ambargo teşkil ettiği ve bu uygulamanın amacının iki ülke arasında fiili bir kopuş yaşanması veya bağların kesin bir şekilde kopartılması olmadığını ifade ettiği bildirilmişti. Bessent'in iki ülkenin 2-3 yıl içerisinde kapsamlı bir anlaşmaya varabileceklerini, görüşmelerin resmen başlamasının ise vakit alacağını belirttiği de kaydedilmişti.

Guo, Trump ve Bessent'in bu açıklamalarına karşı uzun süredir gümrük ve ticaret savaşlarının kazananı olmadığına, korumacılığın sonu olmadığına, bağları ve sanayi zincirlerini koparmanınsa ancak kendi kendini izole etmeye yol açacağına dikkat çektiklerini söyledi.

"ABD'nin başlattığı gümrük savaşıyla ilgili tavrımız çok net. Bu savaşa girmek istemiyoruz, ancak savaştan da korkmuyoruz" diyen Guo, ABD'nin bir gümrük ve ticaret savaşı istemesi halinde sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydederek, ABD tarafının, gümrük vergileri ile ilgili konuları Çin ile gerçekten diyalog ve müzakere yoluyla çözmeyi istemesi halinde görüşmelere açık olduklarını sözlerine ekledi.

ABD'nin Çin üzerinde sürekli aşırı baskı kurarak anlaşmaya varamayacağını belirten Guo, "Bu, başarısızlığa mahkumdur ve Çin ile etkileşimin doğru yolu değildir" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Gümrük Vergisi Açıklaması - Son Dakika

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