Çin, ABD'ye Rusya-Ukrayna krizinde yapıcı rol üstlenme çağrısı yaptı - Son Dakika
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Çin, ABD'ye Rusya-Ukrayna krizinde yapıcı rol üstlenme çağrısı yaptı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari etkileşimlerin Çin'i karalamak ve baskı altına almak için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, ABD'den yasadışı tek taraflı yaptırımları derhal durdurmasını ve Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmek ve barışı yeniden tesis etmek için yapıcı rol üstlenmesini istedi.

14.06.2024 16:32
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BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çin ve Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari etkileşimlerin Çin'i karalamak ve baskı altına almak için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğini belirterek, ABD'den yasadışı tek taraflı yaptırımları derhal durdurmasını ve Rusya- Ukrayna çatışmasını sona erdirmek ve barışı yeniden tesis etmek için yapıcı rol üstlenmesini istedi.

Lin, söz konusu açıklamayı, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin, Rusya ve Çin dahil diğer ülkelerden 300'den fazla şirket, banka ve onlarca bireyi kapsayan Rusya karşıtı yeni yaptırım paketiyle ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, Çin ve Rusya arasındaki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin, doğası gereği hem mantıklı ve son derece dayanıklı hem de her iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.

Lin, "Çin tüm tek taraflı yaptırımlar ile sınır aşan yargı yetkisine kesinlikle karşı. Çin ve Rusya arasındaki normal ekonomik ve ticari etkileşimlere müdahale edilmemeli ya da kesintiye uğratılmamalı, dahası bu etkileşimler Çin'i karalamak ve baskı altına almak için bir araç olarak kullanılmamalı" dedi.

Ukrayna kriziyle ilgili olarak ise Lin, kimin diyalog çağrısı yaptığı ve barış için çabaladığı, kimin kavgayı körüklediği ve çatışmayı kışkırttığının uluslararası toplum tarafından net şekilde bilindiğini ifade etti.

Lin, ABD'nin bir yandan Ukrayna'ya silah ve mühimmat yığmaya devam ederken, diğer yandan barışı baltalamanın ve krizi uzatmanın suçunu başka ülkelere attığını, hatta krizi yaptırım uygulamak ve diğer ülkeleri bastırmak için fırsat olarak gördüğünü söyledi.

Sözcü, "Tüm bunlar Washington'un hesaplarını, ikiyüzlülüğünü ve nasıl bir zorba olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Lin, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının dünya genelinde mağdurlar yarattığını, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ciddi şekilde zayıflattığını, insani trajedilere neden olduğunu, ayrıca sanayi ve tedarik zincirlerini kesintiye uğrattığını vurguladı.

Ukrayna krizinin tırmanmasından bu yana ABD'nin yaptırımları iki katına çıkardığına işaret eden sözcü, yaptırım sopasını kullanmanın sorunları çözmeyeceğini, sadece dünya için büyük bir risk kaynağı olacağını ifade etti.

Lin, "Çin, ne Ukrayna krizini çıkardı ne de krizin bir tarafı. Karalamaları, baskıları ya da suçun başkalarına atılmasını kabul etmiyoruz" dedi.

Sözcü, Çinli şirket ve vatandaşların yasal hak ve menfaatlerini sıkı şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin, ABD'ye Rusya-Ukrayna krizinde yapıcı rol üstlenme çağrısı yaptı - Son Dakika

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