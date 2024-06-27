Çin, ABD'yi Uzay İşbirliği Engellerini Kaldırmaya Çağırıyor - Son Dakika
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Çin, ABD'yi Uzay İşbirliği Engellerini Kaldırmaya Çağırıyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang, ABD'nin uzay sektöründe iki ülkenin bilim insanları arasındaki işbirliğinin önüne koyduğu engelleri kaldırması gerektiğini belirtti. Bian, ABD'nin Çin ile uzay faaliyetleri konusunda işbirliği yapmayı yasaklayan Wolf Amendment yasasını eleştirerek, ABD'nin bu engelleri ortadan kaldırması gerektiğini vurguladı. Çin'in uzaydaki başarılarının, halkının azmi ve yeteneklerinin bir kanıtı olduğunu söyleyen Bian, ABD'nin kendisi için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

27.06.2024 18:08
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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Bian Zhigang, ABD'nin, uzay sektöründe iki ülkenin bilim insanları arasındaki işbirliğinin önüne kendi koyduğu engelleri kaldırması gerektiğini belirtti.

Bian, Perşembe günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, Chang'e-6 görevinin Ay'ın karanlık yüzünden getirdiği örnekleri Amerikalı bilim insanlarının incelemesinin mümkün olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Yetkili, "Çin uzay alanında ABD ile etkileşim ve işbirliğine her zaman açık oldu. Ancak mevcut sorunlar temel olarak Wolf Amendment gibi ABD iç mevzuatından kaynaklanıyor" dedi.

ABD Kongresi, Wolf Amendment olarak bilinen ve NASA ile Beyaz Saray Bilim ve Teknoloji Politika Ofisi dahil olmak üzere ABD devlet kurumlarının uzay faaliyetleri konusunda Çin ile işbirliği yapmasını yasaklayan yasayı 2011 yılında kabul etmişti.

Bian, Çin'in tüm ülkelerden araştırmacıların Çin Ulusal Uzay İdaresi prosedürlerine uygun şekilde başvuruda bulunmalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Yetkili, "ABD'li bilim insanlarının Chang'e-6 Ay görevinde toplanan örnekleri inceleme olasılığı var. ABD eğer iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi içtenlikle istiyorsa, söz konusu engelleri ortadan kaldırmak için tatbiki önlemler almalı" dedi.

Çin'in uzayda elde ettiği kayda değer başarıların, kendi halkının azim ve maharetinin bir kanıtı olduğunu ifade eden Bian, Wolf Amendment yasasının Çin'in ilerleyişini engelleyemediği gibi, istemeden de olsa ABD'nin kendisi için bir engel oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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