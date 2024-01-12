Çin, AC313A Helikopteri Soğuk Hava Uçuş Testlerine Başladı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirilen büyük sivil helikopteri AC313A, soğuk havada uçuş testlerine başladı.

Çin'in önde gelen uçak üreticisi olan Çin Havacılık Sanayi Kurumu (AVIC), AC313A'nın kısa süre önce Çin'in en kuzeyinde bulunan Mohe kentindeki bir havalimanında gerçekleştirilen ilk soğuk hava uçuş testi görevi sırasında birçok denemeden geçtiğini duyurdu.

AVIC, bu yeni helikopter modelinin hem daha fazla geliştirilmesi hem de uçuşa elverişlilik onayı hedefleri için dondurucu ortamlarda uçuş testleri yürüten AC313A'nın yeni bir aşamaya geçtiğini belirtti.

Bu kapsamda yürütülen soğuk havada uçuş testleri, AC313A'nın uçuş performansının yanı sıra önemli sistem ve motorların soğuk ortamlardaki performansını doğrulamayı amaçlıyor.

AVIC tarafından geliştirilen AC313A, tek ana rotor ve kuyruk rotoruna sahip 13 ton sınıfında büyük çok amaçlı bir sivil helikopter. Helikopter, ilk uçuşunu 17 Mayıs 2022'de gerçekleştirdi.

AC313 helikopter serisinin en son versiyonu olan AC313A, her türlü arazi ve hava koşullarında acil hava kurtarma görevleri için özel olarak geliştirilen önde gelen bir hava aracı olarak ön plana çıkıyor.