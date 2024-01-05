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Çin, acil durum müdahale robotlarının üretimini hızlandıracak - Son Dakika
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Çin, acil durum müdahale robotlarının üretimini hızlandıracak

Çin, 2025 yılına kadar acil durumlarda arama ve kurtarma gibi amaçlar için kullanılabilecek gelişmiş acil müdahale robotları üretme çabalarını hızlandıracak. Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ile Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, bu robotlar afet önleme, azaltma, yardım ve diğer operasyonları yerine getirebilen akıllı robotlar olacak. Ana hedef, 2025 yılına kadar daha profesyonel, hassas ve akıllı bir dizi gelişmiş acil müdahale robotu geliştirmek olacak.

Çin, acil durum müdahale robotlarının üretimini hızlandıracak
05.01.2024 - 16:49,  Güncelleme: 16:51
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BEİJİNG, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin 2025 yılına kadar, acil durumlarda arama ve kurtarma da dahil olmak üzere birçok amaç için kullanılabilecek olan bir grup gelişmiş acil müdahale robotu üretme çabalarını hızlandıracak.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ile Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan bir kılavuzda, acil durum müdahale robotu teknolojilerinin geliştirilmesi ve tatbiki uygulamasının Çin'deki acil durum yönetim sistemlerinin ve yeteneklerinin modernizasyonunu ilerleteceği belirtildi.

Kılavuza göre acil müdahale robotları, afet önleme, azaltma ve yardım gibi durumlarda izleme ve erken uyarı, arama ve kurtarma, iletişim komutası, lojistik destek ve diğer operasyonlar gibi görevleri yerine getiren ve kısmen veya tamamen insan işinin yerini alabilen akıllı robotlar olarak tanımlanıyor.

Ana hedef, 2025 yılına kadar daha profesyonel, hassas ve akıllı bir dizi gelişmiş acil müdahale robotu geliştirmek.

Kılavuza göre, sel, yangın, deprem ve jeolojik afetler gibi durumlara müdahale için keşif, canlı arama, malzeme desteği, yangın söndürme, yüksek riskli operasyonlar, karmaşık kurtarma operasyonları, yaşam kanalı açma ve iletişim desteği gibi temel amaçlara yönelik acil müdahale robotlarının geliştirilmesi için çabalar özellikle güçlendirilecek.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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