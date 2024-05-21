Çin, akıllı kentlerin gelişimini teşvik etmek için bir yönerge yayımladı

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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin, kentsel yönetimi daha akıllı hale getirmek üzere akıllı kentlerin gelişimini ve kentsel dijital dönüşümü teşvik konusunda bir yönerge yayımladı.

Ulusal Veri Bürosu ve çeşitli hükümet departmanları tarafından Pazartesi günü yayımlanan yönergeye göre Çin'de, 2027 yılına kadar kentsel alanların dijital dönüşümünde önemli ilerlemeler kaydedilmesi ve çok sayıda yaşanabilir, dirençli ve akıllı kentin inşa edilmesi bekleniyor.

Ulusal Veri Bürosu Başkan Yardımcısı Chen Ronghui, yönergenin kentsel gelişim yoluyla dijital teknolojilerin, ekonomi, yönetişim ve yaşam arasındaki entegrasyonunu derinleştirmeyi, verileri kentlerin tüm gelişim döngüsüyle birleştirmeyi, teknik ilerleme ve kurumsal inovasyonu koordine etmeyi amaçladığını söyledi.

Chen, "Verilerin entegrasyonu ve gelişimi, kentsel alanlarda yüksek kaliteli kalkınmayı, yüksek verimliliğe sahip yönetişimi ve yüksek kaliteli yaşamı kolaylaştırmak amacıyla tüm kentsel dijital dönüşüm sürecine dahil edilecek" dedi.

Büro yetkilisi Wu Xiaoning, geniş kapsamlı dijital dönüşümün, kentsel planlama, inşaat, yönetim, hizmet ve operasyon gibi kentsel gelişimin tüm unsurlarını kapsayacağını belirtti.

Wu, bu dönüşümü desteklemek üzere kentsel dijitalleşmeye yönelik bir platform kurulacağını, dijital altyapının iyileştirileceğini ve kurumsal inovasyonların dijital kent yönetimin taleplerine uyum göstermesinin sağlanacağını söyledi.