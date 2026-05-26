Çin, Almanya'nın Taiwan Ziyaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Almanya'nın Taiwan Ziyaretine Tepki Gösterdi

26.05.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Almanya parlamentosunun Taiwan'a yapacağı ziyareti eleştirerek tek Çin ilkesine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, tek Çin ilkesinin hem uluslararası toplum ilişkilerde genel kabul gören bir norm ve yaygın bir uluslararası uzlaşı olduğunu, hem de Çin- Almanya ilişkilerinin siyasi temelini oluşturduğunu söyledi.

Mao, pazartesi günkü basın toplantısında, farklı siyasi parti temsilcilerinden oluşan bir Almanya parlamentosu heyetinin Taiwan'a düzenleyeceği ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sırasında heyetin, Taiwan lideri Lai Ching-te ile görüşmeyi planladığı bildirilmişti.

Dünyada tek bir Çin olduğuna işaret eden Mao, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Mao, "Çin ile diplomatik ilişkileri bulunan ülkelerin, Çin'in Taiwan bölgesi ile her türlü resmi etkileşimine kesinlikle karşıyız. Almanya'daki belli kişilere tek Çin ilkesine bağlı kalma ve 'Taiwan'ın bağımsızlığı' yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış mesajlar göndermeye son verme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Almanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Almanya'nın Taiwan Ziyaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:54:59. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Almanya'nın Taiwan Ziyaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.