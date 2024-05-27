Çin, Amerikan Devletleri Örgütü ile işbirliğini güçlendirecek - Son Dakika
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Çin, Amerikan Devletleri Örgütü ile işbirliğini güçlendirecek

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ile diyalog ve etkileşimleri daha da güçlendireceğini, iki yönlü dostane işbirliğini genişleteceğini ve bölgesel kalkınma ve istikrara ortaklaşa katkıda bulunacağını söyledi. OAS Genel Sekreteri Luis Almagro da Çin'in halklar arası etkileşimlerin ve diyaloğun geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, Çin ile işbirliklerini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

27.05.2024 13:52
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BEİJİNG, 27 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ülkesinin Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ile diyalog ve etkileşimleri daha da güçlendireceğini, iki yönlü dostane işbirliğini genişleteceğini ve bölgesel kalkınma ve istikrara ortaklaşa katkıda bulunacağını söyledi.

Wang, Çin'in örgütte daimi gözlemci statüsünü kazanmasının 20. yıldönümü vesilesiyle OAS Genel Sekreteri Luis Almagro ile birbirlerine gönderdikleri kutlama mesajında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, Almagro'ya gönderdiği mesajında, Çin'in 26 Mayıs 2004'te OAS daimi gözlemcisi olmasından bu yana OAS ile bir dizi dostane işbirliği gerçekleştirdiğini ve Latin Amerika ile Karayip ülkelerindeki istikrar, birlik, ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik etmede ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmede olumlu bir rol oynadığını kaydetti.

Almagro ise Wang'a gönderdiği mesajında OAS daimi gözlemcisi olan Çin'in, Batı Yarımküre ve dünyada halklar arası etkileşimlerin ve diyaloğun geliştirilmesine önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Almagro, mevcut ve gelecekteki zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek ve sürdürülebilir kalkınmanın hakim olduğu bir gelecek inşa etmek üzere örgütün Çin'le işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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