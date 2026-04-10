Uydu Görüntüleriyle Ortaya Çıkan Gizli Operasyon: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki 22 Gemiyle Ada Genişletme Faaliyeti

Güney Çin Denizi'nden alınan uydu görüntüleri, Antelope Resifi'nde Çin'e ait 22 kum tarama gemisinin harıl harıl çalıştığını ortaya koydu. Aralık ayından bu yana süren bu operasyon, bölgeyi küçük bir kum setinden tam ölçekli bir yerleşim alanına dönüştürdü. Uzmanlar, mevcut hızla devam etmesi halinde adanın Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki en büyük adası olabileceğini belirtiyor.

Paracel Takımadaları'nda bulunan bu resif, Çin, Vietnam ve Tayvan arasında ihtilaflı bir bölge. Gemiler, takip edilmemek için telsiz vericilerini kapatarak 'kararma' taktiği kullanıyor, ancak uydu görüntüleri hareketleri anbean izliyor. Çin, üç ayda arazi ıslahını genişleterek güçlendirici çevre hattı inşa etti ve yeni iskeleler yapıyor. Asya Deniz Şeffaflığı Girişimi'ne (AMTI) göre, ada 3.3 kilometre uzunluğa ulaşarak 2.7 kilometrelik bir pist barındırabilir, bu da gelişmiş savaş uçakları için uygun.

AMTI Direktörü Gregory Poling, adanın temel inşaatının 2026 sonuna kadar bitirilebileceğini ve burada bir istihbarat, gözetleme ve keşif (ISR) ağı kurulmasının muhtemel olduğunu söyledi. Bu ağ, radarlar, yakıt depoları ve füzeleri içerebilir. Çin, 2014'ten beri Güney Çin Denizi'nde en az 27 askeri karakol inşa etti, bunların 20'si Paracel Adaları'nda. Poling, bu tesislerin askeri amaçlı olduğunu ve Çin'in bölgedeki yetkisini genişletmeyi hedeflediğini vurguladı.

Uzmanlar, Antelope Resifi'ni askerileştirme kararının ardında Vietnam'ı gözetleme amacının yattığını belirtiyor. Vietnam da bölgede kendi ada mevzilerini güçlendiriyor, bu da denizdeki rekabeti yansıtıyor. Çin, Güney Çin Denizi'ndeki devriye faaliyetlerini artırırken, Filipinler ile çatışmalar yaşanıyor. Poling, Paracel Adaları'nda Çin'in işgal ettiği ancak tesis inşa etmediği sadece birkaç resif kaldığını, bunlara ek inşa için bariz bir neden görmediğini ifade etti.