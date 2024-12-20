Çin-Arab İlişkileri Tarihinde Yeni Dönem

Güncel

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi, başkent Beijing'deki Arap ülkelerinin diplomatik misyon temsilcileriyle bir araya geldi, 19 Aralık 2024.

Wang, Çin'in Arap ülkeleriyle ilişkilerini her zaman dış ilişkileri içerisinde önemli bir konuma yerleştirdiğini ve Çin-Arap ilişkilerinin ülke liderlerinin rehberliğinde tarihin en iyi dönemine girdiğini söyledi. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)