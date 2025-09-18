Çin-ASEAN Fuarı Nanning\'de Başladı

NANNİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- 22. Çin-ASEAN Fuarı ve Çin-ASEAN İş ve Yatırım Zirvesi çarşamba günü Çin'in güneyinde Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de kapılarını açtı. Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen fuarda sergilenen son teknoloji ürünler ilgi çekti.