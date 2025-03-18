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Çin, Avrupa Yatırımlarını Destekliyor

Çin Ticaret Bakanı Wang, Avrupa Birliği'nden yatırımları artırmalarını istiyor, istikrar vurgusu yapıyor.

18.03.2025 18:44
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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ticaret ortaklarına yönelik istikrarlı politikaları sürdürdüklerini ve Avrupalı şirketlerin Çin'deki yatırımlarını artırmalarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bakanlık tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre Wang, pazartesi günü Airbus CEO'su Guillaume Faury ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Küresel ekonominin ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğu bir ortamda Çin ekonomisinin uzun vadeli olumlu eğiliminin değişmediğini ve Çin ekonomisinin güçlü dirence, büyük potansiyele ve canlılığa sahip olduğunu belirten Wang, istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürme kabiliyetinden emin olduklarını belirtti.

Wang, dış ortamdaki değişikliklere rağmen Çin'in politika ve beklentilerindeki istikrarın sürdürdüğünü vurguladı.

Bakan, üst düzey dışa açılma politikasını ilerletmeye, iş ortamını optimize etmeye ve yabancı yatırımı güçlü şekilde teşvik etmeye devam edeceklerini söyledi.

Wang, Airbus gibi Avrupalı şirketlerin Çin'deki yatırımlarını artırması ve hem Çin hem de dünyanın geri kalanına daha kaliteli ürün ve hizmetler sunmak amacıyla endüstriyel işbirliğini derinleştirme fırsatlarını değerlendirmesi temennisinde bulundu.

Faury ise 30 yılı aşkın süredir Çin'de faaliyet gösteren Airbus'ın ülkedeki işlerini ve ortaklıklarını geliştirmeye kararlı olduğunu belirtti.

Çok uluslu şirket olarak Airbus'ın küresel ekonomik kalkınmada istikrar ve kesinlik beklediğini belirten Faury, ek gümrük vergisi politikasından kaynaklanacak belirsizlikleri görmek istemediklerini ifade etti.

Faury, Airbus'ın Çin pazarına yönelik iyimserliğini koruduğunu ve gelecekte daha iyi gelişmek üzere ülkedeki yatırımları ile varlığını artırmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ticaret Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

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