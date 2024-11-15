Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi

Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi

Çin-Avrupa yük treni, Chongqing'den Almanya'ya 100.000. seferini yaparak önemli bir dönüm noktasını geçiyor.

15.11.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHONGQİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni 100.000'inci seferini gerçekleştirmek üzere cuma sabahı Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'nden Almanya'nın Duisburg kentine doğru yola çıktı. Bu sefer, Çin ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kolaylaştıran yük treni hizmetinin gelişiminde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Elektronik ürünler, araçlar ve otomobil parçaları, mekanik bileşenler ve ev aletleri gibi çeşitli mallarla dolu olan trenin, 10 gün içinde Duisburg'a varması bekleniyor.

Yuxin'ou (Chongqing-Xinjiang-Avrupa) Lojistik Chongqing Şirketi'nden Zhang Xiaolong, "Çin-Avrupa yük treni hizmeti, daha fazla sayıda yüksek kaliteli Çin ürününün yurtdışındaki pazarlara daha hızlı ve düşük nakliye maliyetleriyle ulaşmasını sağlarken, aynı zamanda yabancı işletmelerin Çin pazarına girmesine de yeni bir kapı aralıyor" dedi.

Mart 2011'de Chongqing'den Duisburg'a başlatılan Çin-Avrupa yük treni (Yuxinou) hizmetiyle Çin ile Avrupa arasında direkt bir kara ticaret koridoru oluşturuldu.

Geçtiğimiz 13 yıl içinde bu hizmet aracılığıyla 420 milyar ABD dolarından fazla değere sahip 11 milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aşan konteyner dolusu mal taşındı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'ne göre, 10.000 seferin tamamlanması için gereken sürenin 7,5 yıldan sadece 6 aya indirilmesiyle işletme verimliliği önemli ölçüde arttı.

Çin-Avrupa yük treni ağı şu ana kadar 25 Avrupa ülkesinde 227, 11 Asya ülkesinde de 100'den fazla kente ulaştı.

Taşınan malların çeşitliliği de büyük ölçüde artarak elektronik gibi birkaç kategoriden 53'ün üzerinde kategoriye ve 50.000'den fazla ürün çeşidine ulaştı. Çin'in yeni enerjili araçları, lityum piller ve fotovoltaik ürünler gibi yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünler, bu hizmet aracılığıyla küresel pazarlara taşınan kargoda giderek daha büyük oranda yer almaya başladı.

Bu hizmet, Asya ile Avrupa arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkiler için hayati öneme sahip bir "istikrar unsuru" olarak görülüyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Duisburg, Almanya, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
17:17 Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı Silahını çıkarıp kafede oturan adama kurşun yağdırdı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
22:09 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum yanıtladı: Adalet Bakanı mı olacak?
21:28 Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi Bakan Işıkhan: ABB borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya geldi
21:11 Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz Yangında can veren 5 çocuğun amcası konuştu: Çocukları verse para kesilecekti, eve giren çıkan belirsiz
21:10 Wanda Nara’nın Icardi’yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi Wanda Nara'nın Icardi'yi aldattığı L-Gante, canlı yayında Fenerbahçe forması giydi
20:58 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Kürtlere temel haklar tanınmalı
20:40 AK Parti’li Özlem Zengin’den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi AK Parti'li Özlem Zengin'den AIDS nedeniyle ölen çocukla ilgili açıklama: Babası tarafından istismar edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 15:20:45. #1.12#
SON DAKİKA: Çin-Avrupa Yük Treni 100.000. Seferini Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.