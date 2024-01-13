Çin-Avrupa Yük Treni Hizmetiyle Taşınan Navlun Değeri Geçen Yıl 30,32 Milyar Yuana Ulaştı

NANJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki ekonomik güç merkezi Jiangsu eyaletinde Çin-Avrupa yük treni hizmeti ile taşınan toplam navlun değeri geçen yıl 30,32 milyar yuana (yaklaşık 4,27 milyar ABD doları) ulaştı.

Eyalet merkezindeki Nanjing Gümrük İdaresi'nden Cuma günü yapılan açıklamaya göre navlun değeri, bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük artış sergiledi.

1 Ocak'ta Jiangsu (Suzhou) Uluslararası Demiryolu Lojistik Merkezi'nden hareket eden buzdolabı ve çamaşır makinesi yüklü bir Çin-Avrupa yük treninin 12 gün içinde Kazakistan'a varması bekleniyor.

Suzhou Datian Uluslararası Yük Taşımacılığı Acentesi Limited Şirketi'nin gümrük departmanı müdürü olan Shou Ting, "2023 yılında, ev aletleri ve elektronik ürünler gibi yaklaşık 10 ürün kategorisinde malların Çin-Avrupa yük trenleri aracılığıyla taşınmasında 500'den fazla üretim işletmesine hizmet sunduk" dedi.

Kazakistan'dan gelen 7,53 milyon yuan değerindeki polipropilen plastik parçacık partisi, Pazartesi günü Nanjing kapsamlı gümrüksüz mal bölgesine ulaştı ve daha sonra gümrüksüz mal bölgesinde depolanıp satıldı.

Jinling Gümrük İdaresi Jiangbei Ofisi Müdür Yardımcısı Kang Zheng, yabancı işletmelerin, ürünler bölgeden transit geçerken nakliye, depolama ve satış işlemlerini aynı anda gerçekleştirebileceklerini söyledi.