Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı 10.000'i Aştı - Son Dakika
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Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı 10.000'i Aştı

Almanya'nın Duisburg kentine giden bir trenin Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan hareket etmesiyle Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı bu yıl 10.000'i aştı. Çin Devlet Demiryolları Grup Şirketi'ne göre, bu trenlerle birlikte 1,08 milyondan fazla konteyner mal taşındı ve 25 Avrupa ülkesindeki 224 şehre ulaşıldı. Tarifeli trenlerin sıklığı da artırılarak hizmet öngörülebilirliği artırıldı.

10.07.2024 16:12
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WUHAN, 10 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın Duisburg kentine giden bir trenin Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'dan hareket etmesiyle Çin-Avrupa yük treni sefer sayısı bu yıl 10.000'i aştı.

Çarşamba günü gerçekleşen bu seferle birlikte bu sayı geçen yıla göre 19 gün önce aşılmış oldu. Çin Devlet Demiryolları Grup Şirketine göre Çin-Avrupa yük trenleri bu yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 1,08 milyondan fazla yirmi ayak eşdeğer birim (TEU) konteyner mal taşıdı.

Çin-Avrupa yük treni hizmetinin 25 Avrupa ülkesindeki 224 şehre ulaştığını ve 11 Asya ülkesindeki 100'den fazla şehri birbirine bağladığını belirten demiryolu şirketi, bu trenler ile ayrıca 50.000'den fazla çeşit mal taşındığını da vurguladı.

Şirkete göre, 15 Haziran'dan itibaren tarifeli Çin-Avrupa yük treni seferlerinin sıklığı haftada beşten 17'ye çıkarıldı.

Tarifeli trenler geleneksel yük trenlerine kıyasla, tüm güzergah boyunca sabit bir zaman çizelgesine sıkı sıkıya bağlı kalarak, hizmet öngörülebilirliğini artırmaya destek oluyor.

Kaynak: Xinhua

Devlet Demiryolları, Duisburg, Almanya, Wuhan, Hubei, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı 10.000'i Aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Avrupa Yük Treni Sefer Sayısı 10.000'i Aştı - Son Dakika
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