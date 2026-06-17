Çin-Avrupa Yük Treni Seferleri 40.000\'i Aştı

HARBİN, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin-Avrupa yük treni hizmetinin doğu koridorunda bu yıl gerçekleştirilen sefer sayısı, haziran ayı itibarıyla 40.000'i aştı. Söz konusu seferlerle 3,9 milyon adet 20 feet'lik konteyner dolusu mal taşındı.
Çin'in 60'tan fazla kentini 14 Avrupa ülkesine bağlayan doğu koridoru, mekanik ve elektrikli ürünler, gıda ve tarım ürünleri dahil olmak üzere çeşitli yüklerin taşınmasına olanak sağlıyor.
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