Çin'in Shenyang kentindeki kargo merkezi, 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi - Son Dakika
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Çin'in Shenyang kentindeki kargo merkezi, 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi

Çin\'in Shenyang kentindeki kargo merkezi, 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi

Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Shenyang kentindeki bir kargo konsolidasyon merkezi, faaliyetinin ilk yılında 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. Kargo merkezi, Çin-Avrupa yük trenlerine hizmet vermek için 4 Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)

05.03.2024 15:25
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Kargo merkezinde hareket halindeki trenlerin çeşitli görüntüleri

Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Shenyang kentindeki bir kargo konsolidasyon merkezi, faaliyetinin ilk yılında 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi. Kargo merkezi, Çin-Avrupa yük trenlerine hizmet vermek için 4 Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenyang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Shenyang kentindeki kargo merkezi, 411 Çin-Avrupa yük trenine hizmet verdi - Son Dakika
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