Çin Başbakanı Li, Katar'ın Orta Doğu'daki arabuluculuk çabalarına destek verdi - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li, Katar'ın Orta Doğu'daki arabuluculuk çabalarına destek verdi

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Çin Başbakanı Li Çiang, Katar'ın Orta Doğu'da gerilimi düşürmeye yönelik arabuluculuk çabalarını desteklediklerini belirtti. Li, bölgede barışın sağlanması için Körfez ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade ederken, Katar ile enerji, yatırım ve yapay zeka alanlarında işbirliğini derinleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Çin Başbakanı Li Çiang, Katar'ın ABD/İsrail-İran Savaşı ile gerilimin arttığı Orta Doğu'da arabuluculuk çabalarını desteklediklerini, bölgede barışın sağlanması için Körfez ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Başbakan Li, ülkesini ziyaret eden Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Katar'ın, Çin'in Orta Doğu'da önemli stratejik partneri olduğunu ifade eden Li, bölgede barışı sağlamaya ve gerilimi düşürmeye yönelik arabuluculuk çabalarını desteklediklerini, barışın ve huzurun en kısa sürede sağlanması için Körfez ülkeleriyle ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Li, Katar'a, daha adil ve eşit bir küresel yönetim sisteminin inşası için iki ülke arasında çok taraflı eş güdümü geliştirme çağrısında bulundu.

Çin Başbakanı, ayrıca Katar ile enerji, yatırım, yapay zeka ve halklar arası ilişkilerde işbirliği derinleştirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş

Li'nin sözleri, ABD ile İran arasında devam eden gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürdüğü ve enerji nakline güvenli geçiş sağlanmasına yönelik çabaların sürdüğü bir döneme denk geldi.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için varıldığı duyurulan geçici anlaşmada Katar'ın arabulucu olarak katkı sağladığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, Çin'in sıvılaştırılmış petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu sağlayan Katar açısından kritik bir yaşamsal nakil hattı niteliği taşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li, Katar'ın Orta Doğu'daki arabuluculuk çabalarına destek verdi - Son Dakika

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