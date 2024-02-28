Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ile görüştü

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, başkent Beijing'de bulunan Büyük Halk Salonu'nda ABD Ticaret Odası Başkanı ve CEO'su Suzanne Clark ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bu yılın Çin'le ABD arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 45. yıldönümü olduğunu hatırlatan Li, Çin ve ABD'nin işbirliğinden kazançlı, cepheleşmeden ise zararlı çıktığının geçtiğimiz 45 yılda tekrar tekrar kanıtlandığını vurgulayarak işbirliğinin tek doğru seçenek olduğunu belirti.

Çin ve ABD ekonomilerinin son derece tamamlayıcı nitelik taşıdığını ve çıkarlarının derin biçimde entegre olduğunu kaydeden Li, iki tarafın birbirlerinin kalkınmasından istifade ettiğini, ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmenin iki ülkeye de fayda sağladığını ifade etti.

İki tarafın rakip değil ortak olması gerektiğine değinen Li, "bağları koparma" yahut "küçük bahçe, yüksek çit" stratejilerini takip etmenin iki tarafın da temel çıkarlarına hizmet etmediğini ve iki ülkedeki işletmelere, ekonomiye ve hatta küresel kalkınmaya büyük zararlar vermekten başka işe yaramayacağını vurguladı.

Li, Çin'in dış dünyaya kapılarını daha da geniş açacağını, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte bir iş ortamını desteklemeyi sürdüreceğini, ayrıca Çin'de yatırım ve iş yapmak isteyen ABD'li şirketlere ve diğer ülkelerin yabancı şirketlerine daha fazla destek ve kolaylık sağlayacağını dile getirdi.

Clark ise ABD-Çin ilişkilerinin son derece önemli olduğunu belirterek ABD ile Çin'in bağları koparmasının uygulanabilir bir seçenek olmadığını ve Çin'in daha fazla dışa açılmasının memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Clark, ABD Ticaret Odası'nın köprü işlevi görmeye, Çin tarafıyla samimi ve yapıcı iletişim ve etkileşim yürütmeye, ABD-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerini derinleştirmek için çaba göstermeye ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini teşvik etmeye istekli olduğunu kaydetti.