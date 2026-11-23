BEİJİNG, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü'nün (UNIDO) 60. kuruluş yıldönümü dolayısıyla örgüte kutlama mesajı gönderdi.

Li pazartesi günkü mesajında, son 60 yılda gelişmekte olan ülkeleri teknik işbirliğini güçlendirme ve sanayileşme seviyelerini yükseltme konularında aktif olarak destekleyen UNIDO'nun, dünya genelinde sürdürülebilir endüstriyel kalkınmanın teşvik edilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Li, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in sanayileşmenin, bir ülkenin ekonomik kalkınma için izlemesi gereken kaçınılmaz bir yol olduğu şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Günümüzde bilimsel ve teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşümde yaşanan yeni aşamanın hız kazandığına dikkat çeken Li, bunun, Küresel Güney ülkeleri için endüstriyel kalkınma açısından hem yeni fırsatlar hem de zorluklar getirdiğini belirtti.

Li, Çin'in uzun süredir kendi yeni sanayileşme yolunu izlerken, aynı zamanda ilgili alanlarda uluslararası işbirliği ve kalkınmayı ilerletme kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Geleceğe dönük olarak ise Li, kalkınmanın meyvelerinden dünya halklarının daha iyi şekilde yararlanabilmesini sağlamak amacıyla UNIDO'nun çalışmalarına destek vermek, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin hayata geçirilmesine hız vermek ve dünya genelinde yeşil, dijital, akıllı ve kapsayıcı endüstriyel kalkınmayı ortaklaşa teşvik etmek üzere uluslararası toplumla çalışmayı sürdürmeye hazır olduklarını kaydetti.