Çin Başbakanı Li, Tayland ile demir yolu ve ticaret işbirliğini ilerletecek

Çin Başbakanı Li Çiang, Güneydoğu Asya ülkesi Tayland ile ekonomik ve siyasi işbirliğini derinleştirmek istediklerini bildirdi.

Xinhua'nın haberine göre, Başbakan Li resmi ziyarette bulunduğu Tayland'da mevkidaşı Anutin Charnvirakul ile görüştü.

Li, görüşmede, Tayland ile siyasi güvenin temelini güçlendirmeyi, temel çıkarlar ve kaygılarda birbirini desteklemeyi, farklı alanlarda işbirliği potansiyelini değerlendirerek her iki ülke halklarına daha fazla somut fayda sağlamayı istediklerini belirtti.

Çin'in ve Tayland'ın ulusal kalkınmalarında önemli aşamada olduğunu ifade eden Li, Tayland ile kalkınma stratejilerini uyumlaştırmaya, Çin-Tayland demir yolu gibi Kuşak ve Yol işbirliği projelerini ilerletmeye, ekonomik ve ticari işbirliği için yeni bir 5 yıllık plan konusunda istişareleri hızlandırmaya hazır olduklarını kaydetti.

Li, coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunmasına yönelik mekanizmaları en kısa zamanda gerçekleştirmeyi, finans, yeni enerji, yarı iletkenler ve yapay zeka alanlarında işbirliğini genişletmeyi ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarını daha yüksek bir düzeye çıkarmayı istediklerini vurguladı.

Tayland Başbakanı Anutin de Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini, iki ülke arasında işbirliğini her alanda ilerletmeye ve Çin-Tayland kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni zirvelere taşıyarak iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.