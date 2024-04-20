Qingdao'da düzenlenen Batı Pasifik Donanma Sempozyumu başlıyor

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QİNGDAO, 20 Nisan (Xinhua) -- Batı Pasifik Donanma Sempozyumu'nun 19. bienali, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin liman kenti Qingdao'da gerçekleştirilecek.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması karargah dairesinden Qu Tao, Cumartesi günü Qingdao'da düzenlediği basın toplantısında, "Ortak Geleceğin Denizleri" temasıyla Pazar günü başlayacak dört günlük bienale 29 ülkeden 180'in üzerinde donanma temsilcisinin katılacağını söyledi.

Qu, sempozyumun, farklı ülkelerin donanmalarının, iletişim kurma, karşılıklı güveni artırma ve işbirliğini derinleştirmeleri için önemli bir platform haline geldiğini belirtti.

Qu, sempozyumun kurucu üyesi olarak, forumun işlerine katılım çerçevesinde kapsayıcılık, eşitlik ve işbirliği ilkelerine bağlı olan Çin'in, 2014 yılında sempozyumun 14. bienaline de ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

Qu, Çin donanmasının, küresel ve bölgesel deniz yönetişimini desteklemek, deniz güvenliği risk ve zorluklarıyla mücadele etmek ve ortak geleceğe sahip bir deniz topluluğu inşasını ileriye taşımak üzere diğer ülke donanmalarıyla çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.