Çin, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu'ndaki reformu derinleştirmek için yeni tedbirler açıkladı

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BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), bilim ve teknoloji inovasyonuna daha fazla fayda sağlamak ve kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimini teşvik etmek üzere Bilim ve Teknoloji İnovasyon Kurulu (STAR) piyasasındaki reformu derinleştirmeyi amaçlayan yeni tedbirler açıkladı.

Söz konusu tedbirler arasında yeni sektörlerde atılım yapan işletmelerin borsaya kaydının ve yeni işletme modelleri ile yeni teknolojilerin daha fazla desteklenmesi, ayrıca ilk kez yapılan halka arzlara yönelik fiyatlama mekanizmalarının iyileştirilmesi yer alıyor.

Bunların yanı sıra STAR tahtasında işlem gören şirketlerin finansmanının iyileştirilmesi, işlem mekanizmalarının en iyi duruma getirilmesi, izlemenin güçlendirilmesi, piyasa risklerinin önlenmesi ve birleşme, satın alma ve yeniden yapılanmanın teşvik edilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

2019 yılında kurulan STAR piyasası, "derin teknoloji" şirketleri açısından tercih edilen bir işlem noktası haline gelirken, cazibesi ise giderek artıyor.

31 Mayıs itibarıyla STAR piyasasında işlem gören 572 şirketin toplam piyasa değeri 5,17 trilyon yuana (yaklaşık 726,5 milyar ABD doları) ulaştı. İlk kez yapılan halka arzlar yoluyla elde edilen toplam miktar ise 909,1 milyar yuan oldu.