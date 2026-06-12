Çin, Bilimsel Araştırmalarda Liderliğini Koruyor - Son Dakika
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Çin, Bilimsel Araştırmalarda Liderliğini Koruyor

Çin, Bilimsel Araştırmalarda Liderliğini Koruyor
12.06.2026 14:32
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Nature 2026 Endeksi'ne göre Çin, araştırma alanında yüzde 22,4 artışla en üst sırada yer alıyor.

LONDRA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin, yüksek kaliteli bilimsel araştırmalara en fazla katkı veren ülke olmayı sürdürüyor.

Çarşamba günü yayımlanan Nature 2026 Araştırma Liderleri Endeksi'ne göre Çin'de yürütülen araştırmalar, 2024-2025 arasında yüzde 22,4 oranında artış kaydetti. Bu artışla birlikte Çin, dünya genelinde en fazla araştırmanın yapıldığı ilk 10 ülke arasında çift haneli büyüme kaydeden tek ülke oldu.

Çin'in ardından ikinci sırada ABD yer alırken, onu Almanya takip etti.

Çin, endeksin takip ettiği yedi ana alandan fizik, kimya, biyoloji, uygulamalı bilimler ile yer ve çevre bilimlerinde birinci sırada yer alırken, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında liderlik ABD'nin oldu.

Çin Bilimler Akademisi, dünyanın en iyi araştırma kurumu unvanını korurken, sağlık ve sosyal bilimler dışındaki tüm alanlarda ilk sırada yer aldı. Dünya genelinde ilk 10'a giren Çinli araştırma kurumlarının sayısı ise bir önceki listede 8 iken, yeni listede 9'a yükseldi.

Önde gelen uluslararası dergilerdeki yayınları dikkate alarak yüksek kaliteli araştırma çıktısını ölçen endeks, bu yıl kapsamını genişleterek 17 uygulamalı bilim dergisi, bir konferans ve 15 sosyal bilim dergisini de değerlendirmeye aldı.

Endeksin Baş Editörü Simon Baker, "Disiplin kapsamını genişleten ve metodolojisini gözden geçiren endeks, artık yüksek kaliteli araştırma çıktılarına dair çok daha kapsamlı ve hassas bir tablo ortaya koyuyor. Sonuçlara bakıldığında, Çin'in son derece güçlü performansını sürdürdüğünü görüyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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