Çin-Büyükelçi'den İş Dünyasına Çağrı

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LONDRA, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin ve İngiltere'deki iş dünyası liderlerine açıklık ve kapsayıcılık ilkelerini benimseme ve izolasyon ve dışlamaya karşı çıkma çağrısı yaptı.

Zheng çarşamba günü Londra'da düzenlenen 2024 Çin-İngiltere Yatırımcı Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Diyalog ve işbirliğini desteklemeli, bölünme ve cepheleşmeye karşı çıkmalıyız" dedi.

Büyükelçi, an itibarıyla dönüşüm ve çalkantıların pençesindeki dünyada sorumlu ülke ve iş dünyası liderlerinin bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Çin ile Avrupa ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin stratejik önemine değinen Zheng, uzun vadeli ekonomik ortaklığın iki tarafa da büyük faydalar sağladığını, ancak "potansiyelin tam olarak kullanılamadığını" belirtti.

Zheng söz konusu konuşmayı Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında geçen ay G20 Zirvesi'nde yapılan görüşmenin ardından yaptı.

Zheng, "Karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları için çaba göstermeli ve Çin-İngiltere ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı gelişiminin bir sonraki aşamasını birlikte planlamalıyız" ifadelerini kullandı.

Forumda söz alan İngiltere Hazine ve Şehircilik Bakanı Tulip Siddiq ise hükümetin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşması için Çin ile yapılacak yapıcı ilişkinin önemini dikkat çekti.

Bakan, "Piyasalarımız arasında daha derin ilişki kurulmasını görmek istiyoruz. Piyasalarımızda daha fazla sermaye toplanmasını görmek istiyoruz. Çin'in finans ekosisteminin İngiltere'de büyüdüğünü ve firmalarımızın Çin'de başarılı olduğunu görmek istiyoruz" dedi.