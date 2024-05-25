Çin Büyükelçisi: Çin'in kapasite fazlası sorunu yok

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LONDRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, sözde "Çin'in kapasite fazlası sorununun" ne karşılaştırmalı üstünlük ne de küresel talep açısından söz konusu olmadığını söyledi.

Cuma günü Londra'da 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) yönelik düzenlenen tanıtım turunda konuşan Zheng, "Çin'in elektrikli araçları ve diğer ürünleri, sübvansiyonlar nedeniyle değil, en son teknoloji, sektörlerin ölçeği ve Çin'in komple sanayi sistemi sayesinde rekabetçi fiyatlara sahip" dedi.

Büyükelçi, Çin'in yeni enerji sektörünün sadece küresel arzı artırmak ve küresel enflasyon baskısını hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda küresel iklim müdahalesi ile yeşil dönüşüme de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yılın başından bu yana Çin ekonomisinin daha fazla olumlu faktör biriktirdiğini ve yukarı yönlü eğilimini sürdürdüğünü belirten Zheng, Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, kişi başına düşen harcanabilir gelirininse yüzde 6,2 arttığını söyledi.

Zheng, Çin'in derinlemesine reform ve yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek için yüksek standartlı açılımı sürdürme kararlılığını yineledi.

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın ikincisi, 26-30 Kasım tarihlerinde Beijing'de düzenlenecek. Zheng, İngiliz iş camiasını Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve ortaklaşa daha iyi bir gelecek yaratmak için etkinliğe aktif olarak katılmaya çağırdı.

Büyükelçi, "İstikrarlı ve sorunsuz uluslararası sanayi ve tedarik zincirleri, dünya ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlanması ve tüm ülkelerin haklarının kalkınmadan faydalanmaları için önemli bir güvence" diye konuştu.

Çin'in uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini sağlamak için somut çabalar sarf ettiğini belirten Zheng, bazı ülkelerin "bağları koparma" ve "sanayi ve tedarik zincirlerini kesme" yönündeki girişimlerinin piyasa ilkelerine aykırı ve ahlaki açıdan yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere'de bu yıl yapılacak genel seçimlere de değinen büyükelçi, "İngiltere'deki genel seçimlerle ilgili yorum yapmak gibi bir niyetim yok. Ancak hiç kimse Çin'i siyasi puan toplamak için kolay bir hedef olarak görmesin" dedi.