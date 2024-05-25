Çin Büyükelçisi: Çin'in kapasite fazlası sorunu yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Büyükelçisi: Çin'in kapasite fazlası sorunu yok

Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, Çin'in kapasite fazlası sorununun ne karşılaştırmalı üstünlük ne de küresel talep açısından söz konusu olmadığını belirtti. Zheng, Çin'in elektrikli araçları ve diğer ürünlerinin rekabetçi fiyatlara sahip olduğunu ve yeni enerji sektörünün küresel arzı artırmak, enflasyonu hafifletmek ve yeşil dönüşüme katkı sağlamak için önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Zheng, Çin'in derinlemesine reform ve yüksek kaliteli kalkınma için açılımını sürdüreceğini ifade etti.

25.05.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LONDRA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçisi Zheng Zeguang, sözde "Çin'in kapasite fazlası sorununun" ne karşılaştırmalı üstünlük ne de küresel talep açısından söz konusu olmadığını söyledi.

Cuma günü Londra'da 2. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) yönelik düzenlenen tanıtım turunda konuşan Zheng, "Çin'in elektrikli araçları ve diğer ürünleri, sübvansiyonlar nedeniyle değil, en son teknoloji, sektörlerin ölçeği ve Çin'in komple sanayi sistemi sayesinde rekabetçi fiyatlara sahip" dedi.

Büyükelçi, Çin'in yeni enerji sektörünün sadece küresel arzı artırmak ve küresel enflasyon baskısını hafifletmekle kalmadığını, aynı zamanda küresel iklim müdahalesi ile yeşil dönüşüme de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Yılın başından bu yana Çin ekonomisinin daha fazla olumlu faktör biriktirdiğini ve yukarı yönlü eğilimini sürdürdüğünü belirten Zheng, Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, kişi başına düşen harcanabilir gelirininse yüzde 6,2 arttığını söyledi.

Zheng, Çin'in derinlemesine reform ve yüksek kaliteli kalkınmayı ilerletmek için yüksek standartlı açılımı sürdürme kararlılığını yineledi.

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın ikincisi, 26-30 Kasım tarihlerinde Beijing'de düzenlenecek. Zheng, İngiliz iş camiasını Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmak ve ortaklaşa daha iyi bir gelecek yaratmak için etkinliğe aktif olarak katılmaya çağırdı.

Büyükelçi, "İstikrarlı ve sorunsuz uluslararası sanayi ve tedarik zincirleri, dünya ekonomisinin istikrarlı şekilde toparlanması ve tüm ülkelerin haklarının kalkınmadan faydalanmaları için önemli bir güvence" diye konuştu.

Çin'in uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrar ve güvenliğini sağlamak için somut çabalar sarf ettiğini belirten Zheng, bazı ülkelerin "bağları koparma" ve "sanayi ve tedarik zincirlerini kesme" yönündeki girişimlerinin piyasa ilkelerine aykırı ve ahlaki açıdan yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere'de bu yıl yapılacak genel seçimlere de değinen büyükelçi, "İngiltere'deki genel seçimlerle ilgili yorum yapmak gibi bir niyetim yok. Ancak hiç kimse Çin'i siyasi puan toplamak için kolay bir hedef olarak görmesin" dedi.

Kaynak: Xinhua

Londra, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Büyükelçisi: Çin'in kapasite fazlası sorunu yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:15 Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader’in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi
14:03 Mezuniyet töreninde protesto Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
11:56 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti Elazığ’da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
14:42 Süheyl Batum’dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız Süheyl Batum'dan şampiyonluk maçı öncesi bomba şike iması: Ne oyun oynanırsa oynansın biz şampiyon olacağız
13:59 Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz Fenerbahçelilerin adliyedeki ifadesi ortaya çıktı: Olayları hatırlamıyoruz
13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 15:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Büyükelçisi: Çin'in kapasite fazlası sorunu yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement