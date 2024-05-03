Çin, Chang'e-6 Uzay Aracını Ay'a Fırlattı - Son Dakika
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Çin, Chang'e-6 Uzay Aracını Ay'a Fırlattı

Çin, Chang\'e-6 Uzay Aracını Ay\'a Fırlattı

Çin'in Chang'e-6 uzay aracını taşıyan roket, Hainan'daki fırlatma rampasından başarıyla uzaya gönderildi. Chang'e-6 görevi, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplamayı ve Dünya'ya getirmeyi hedefliyor. Uzay aracı, Ay'a ulaştıktan sonra yumuşak iniş yapacak ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirecek.

03.05.2024 16:28  Güncelleme: 16:43
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1. Chang'e-6'nın fırlatılışından çeşitli görüntüler

Chang'e-6 uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-5 roketi, Cuma günü öğleden sonra Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Fırlatma Sahası'ndaki fırlatma rampasından uzaya gönderildi.

İnsanlığın Ay keşfi tarihinde türünün ilki olan Chang'e-6 görevi, Ay'ın bilinmeyen uzak tarafından örnekler toplayıp Dünya'ya getirmekle görevlendirildi.

"Chang'e-6 uzay aracı belirlenen yörüngesine girdi, güneş panelleri açıldı ve uzay aracı normal şekilde çalışıyor. Uzay aracının fırlatılmasının tam bir başarı olduğunu söyleyebilirim."

Uzay aracı, Ay'a ulaştıktan sonra yumuşak iniş yapacak. İnişten 48 saat sonra robotik bir kol açılarak Ay yüzeyinden kaya ve toprak toplarken, bir delgi yardımıyla yer yüzeyinde delik açılacak. Eşzamanlı olarak bilimsel tespit çalışmaları da yürütülecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wenchang'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Uzay Aracı, Dünya, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Chang'e-6 Uzay Aracını Ay'a Fırlattı - Son Dakika

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