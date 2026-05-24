Çin, Chang'e-7 ile Ay'ı Keşfedecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Chang'e-7 ile Ay'ı Keşfedecek

Çin, Chang\'e-7 ile Ay\'ı Keşfedecek
24.05.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 2026'da Ay'ın güney kutbunda araştırmalar yapacak Chang'e-7'yi fırlatmayı planlıyor.

JİUQUAN, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in 2026 yılının ikinci yarısında fırlatılması planlanan Chang'e-7 Ay keşif görevi kapsamında Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürüteceği ve uluslararası işbirliği faaliyetleri gerçekleştireceği duyuruldu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında Chang'e-7 görevinin, yörüngeye girme, iniş yapma, yüzeyde hareket etme, ve zıplayarak ilerleme aşamalarından oluşan kapsamlı bir keşif yaklaşımı kullanacağını söyledi.

Nisanda ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan fırlatma sahasına teslim edilen Chang'e-7 Ay keşif aracının fırlatma öncesi hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Zhang, ilgili tüm çalışmaların planlandığı gibi istikrarlı şekilde ilerlediğini belirtti.

Mürettebatsız Ay görevinin yanı sıra Çin'in 2030 yılına kadar Ay'a mürettebatlı iniş de hedeflediğine dikkat çeken Zhang, ülkenin mevcut mürettebatlı ve mürettebatsız Ay keşif görevlerini tek bir Ay keşif projesi altında birleştirdiğini ifade etti.

Çin bu yılın başlarında hem Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi alçak irtifa deneme ve doğrulama uçuş testini, hem de mürettebatlı uzay aracı sistemi Mengzhou'ya (Rüya Gemi) yönelik maksimum dinamik basınçta acil durum kaçış testini başarıyla tamamlamıştı.

Zhang, bu testlerin gelecekte geliştirilecek yeniden kullanılabilir mürettebatlı Uzay- Dünya ulaşım sistemi ve mürettebatlı Ay inişleri için sağlam bir temel oluşturacağını söyledi.

Çin'in kilit önemdeki görevleri planladığı şekilde organize edip tamamlamayı sürdüreceğini vurgulayan Zhang, bu kapsamda Uzun Yürüyüş-10'un teknik doğrulama uçuşunun ve hem Mengzhou'nun hem de Ay iniş aracı Lanyue'nin ilk uçuşlarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Chang'e-7 ile Ay'ı Keşfedecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:06:56. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Chang'e-7 ile Ay'ı Keşfedecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.