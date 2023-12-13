Çin, coğrafi konum verisi açıklarının istihbarat amaçlı çalınmasına karşı uyarıda bulundu

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, coğrafi konum verisi kullanan bazı yazılımlardaki açıkların, ülkedeki yerleşimler, enerji tesisleri ve askeri varlıklarla ilgili bilgilerin istihbarat amaçlı çalınmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, dijital ekonominin önemli bir parçası olan coğrafi konum verilerinin istihbarat açısından değeri olduğu, yabancı devletlerce ele geçirilebileceği belirtildi.

Paylaşımda, yürütülen soruşturmada, Çin'de bazı endüstrilerde kullanılan yazılımların, devlet sırrı içeren hassas nitelikte coğrafi konumlama verileri topladığının tespit edildiği ve bunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen soruşturmanın ardından veri güvenliği risklerinin belirlendiği aktarılan paylaşımda, ilgili kurumların veri envanterindeki açıkların giderilerek büyük veri hırsızlığı, sızıntı ve diğer güvenlik risklerinin önlendiği bildirildi.

Paylaşımda, ulusal güvenlik otoritelerinin, ulusal veri güvenliğinin artırılması için ilgili bakanlıklarla koordinasyon mekanizmaları oluşturacağı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlar ve bireyler, coğrafi veri toplama ve işleme faaliyetleri için güvenli ve güvenilir sistem yazılımlarını kullanmayı tercih etmeli, verinin önemine göre erişim yetkilerini sıkı biçimde düzenlemeli, internetten erişilen şeyin gizli olmayacağı, gizli olan şeye internetten erişilmemesi gerektiğini akılda tutmalıdır."