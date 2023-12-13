 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, coğrafi konum verisi açıklarının istihbarat amaçlı çalınmasına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, coğrafi konum verisi açıklarının istihbarat amaçlı çalınmasına karşı uyarıda bulundu

Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı, coğrafi konum verisi kullanan bazı yazılımlardaki açıkların istihbarat amaçlı çalınmasına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, coğrafi konum verilerinin yabancı devletlerce ele geçirilebileceğini belirtti ve veri güvenliği risklerinin önlenmesi için önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Çin, coğrafi konum verisi açıklarının istihbarat amaçlı çalınmasına karşı uyarıda bulundu
13.12.2023 - 15:19,  Güncelleme: 15:20
Abone Ol

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, coğrafi konum verisi kullanan bazı yazılımlardaki açıkların, ülkedeki yerleşimler, enerji tesisleri ve askeri varlıklarla ilgili bilgilerin istihbarat amaçlı çalınmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, dijital ekonominin önemli bir parçası olan coğrafi konum verilerinin istihbarat açısından değeri olduğu, yabancı devletlerce ele geçirilebileceği belirtildi.

Paylaşımda, yürütülen soruşturmada, Çin'de bazı endüstrilerde kullanılan yazılımların, devlet sırrı içeren hassas nitelikte coğrafi konumlama verileri topladığının tespit edildiği ve bunun ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen soruşturmanın ardından veri güvenliği risklerinin belirlendiği aktarılan paylaşımda, ilgili kurumların veri envanterindeki açıkların giderilerek büyük veri hırsızlığı, sızıntı ve diğer güvenlik risklerinin önlendiği bildirildi.

Paylaşımda, ulusal güvenlik otoritelerinin, ulusal veri güvenliğinin artırılması için ilgili bakanlıklarla koordinasyon mekanizmaları oluşturacağı vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlar ve bireyler, coğrafi veri toplama ve işleme faaliyetleri için güvenli ve güvenilir sistem yazılımlarını kullanmayı tercih etmeli, verinin önemine göre erişim yetkilerini sıkı biçimde düzenlemeli, internetten erişilen şeyin gizli olmayacağı, gizli olan şeye internetten erişilmemesi gerektiğini akılda tutmalıdır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, WeChat, Güvenlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, coğrafi konum verisi açıklarının istihbarat amaçlı çalınmasına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, coğrafi konum verisi açıklarının istihbarat amaçlı çalınmasına karşı uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement