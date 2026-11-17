BEİJİNG, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi olarak göreve başlayan Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Darijana Filipovic'i tebrik etti.

Xi pazartesi günkü mesajında Bosna Hersek'in Çin'in Güneydoğu Avrupa'daki önemli ortaklarından biri olduğunu belirterek, son yıllarda ikili ilişkilerin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini sürdürdüğünü, karşılıklı siyasi güvenin giderek güçlendiğini ve çeşitli alanlardaki işbirliğinde verimli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Çin-Bosna Hersek ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek, ikili ilişkileri bir üst seviyeye taşımak ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni üyeleriyle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.