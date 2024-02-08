Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı\'nı kutladı

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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Beijing'de düzenlenen bir resepsiyonda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı tebrik etti.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, Büyük Halk Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada tüm etnik gruplardan Çinlileri, Hong Kong, Makao ve Taiwan'daki yurttaşları ve yurtdışındaki Çinlileri selamladı.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu sene 10 Şubat'a denk geliyor.