Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı'nı kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Bahar Bayramı\'nı kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Beijing'de düzenlenen bir resepsiyonda tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutladı. Xi, toplantıda yaptığı konuşmada tüm etnik gruplara mensup Çinlileri, Hong Kong, Makao ve Taiwan'daki yurttaşları ve yurtdışındaki Çinlileri selamladı. Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu sene 10 Şubat'a denk geliyor.

09.02.2024 13:18
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BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe günü Beijing'de düzenlenen bir resepsiyonda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi adına tüm Çinlilerin Bahar Bayramı'nı kutladı.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada tüm etnik gruplara mensup Çinlileri, Hong Kong, Makao ve Taiwan'daki yurttaşları ve yurtdışındaki Çinlileri selamladı.

Bahar Bayramı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı bu sene 10 Şubat'a denk geliyor.

Kaynak: Xinhua

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