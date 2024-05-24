Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'i tebrik etti - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'i tebrik etti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in yeniden seçilmesi üzerine tebrik mesajı gönderdi. Xi, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu gelişme ivmesini koruduğunu vurgulayarak, Abinader ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

24.05.2024 15:50
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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Luis Abinader'e Çarşamba günü kutlama mesajı gönderdi.

Çin ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki mevcut ilişkilerin olumlu gelişme ivmesini koruduğuna dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve iki tarafın uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilere büyük değer verdiğini ve Abinader'in tek Çin politikasını sıkı şekilde desteklemesini takdir ettiğini belirten Xi, ikili ilişkilerin yeni zirvelere ulaşması ve işbirliği kazanımlarının iki ülke halklarına daha fazla fayda getirmesi için Abinader ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Dominik Cumhuriyeti, Xi Jinping, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'i tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'i tebrik etti - Son Dakika
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