Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'i tebrik etti

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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilen Luis Abinader'e Çarşamba günü kutlama mesajı gönderdi.

Çin ile Dominik Cumhuriyeti arasındaki mevcut ilişkilerin olumlu gelişme ivmesini koruduğuna dikkat çeken Çin Cumhurbaşkanı, iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin sürekli derinleştiğini, tatbiki işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ve iki tarafın uluslararası ve bölgesel meselelerde yakın koordinasyonu sürdürdüğünü kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilere büyük değer verdiğini ve Abinader'in tek Çin politikasını sıkı şekilde desteklemesini takdir ettiğini belirten Xi, ikili ilişkilerin yeni zirvelere ulaşması ve işbirliği kazanımlarının iki ülke halklarına daha fazla fayda getirmesi için Abinader ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.