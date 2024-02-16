Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Stubb'a kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Stubb'a kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Stubb\'a kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Stubb'a bir kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında Çin ve Finlandiya'nın geleneksel dostluklarını ilerletmek için ortak çabalarıyla yeni ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. İki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine bağlı kaldığını vurgulayan Xi, Çin-Finlandiya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasındaki dostluğu devam ettirmek için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

16.02.2024 13:20
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BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Stubb'a Cuma günü bir kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, her iki tarafın ortak çabalarıyla Çin ve Finlandiya'nın geleneksel dostluklarını ilerlettiklerini ve son yıllarda ikili ilişkilerde yeni ilerlemeler kaydettiklerini belirtti.

İki ülkenin her zaman karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkelerine bağlı kaldığını vurgulayan Xi, çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin iki ülke halkına somut faydalar getirdiğini ifade etti.

Çin-Finlandiya ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğinin altını çizen Xi, iki ülke arasındaki dostluğu devam ettirmek, Çin ve Finlandiya arasındaki geleceğe odaklı yeni tip işbirliği ortaklığını diyalog ve işbirliği yoluyla derinleştirmek, ayrıca dünya barışı ve kalkınmasını ilerletmek adına küresel zorluklara ortaklaşa müdahale etmek için Stubb ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Finlandiya Cumhurbaşkanı seçilen Alexander Stubb'a kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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