BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa, Sırbistan ve Macaristan'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pazar sabahı Beijing'den ayrıldı.
Xi, ziyaretleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gerçekleştirecek.
Xi'ye eşi Peng Liyuan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ve ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor.
Son Dakika › Güncel › Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa, Sırbistan ve Macaristan'a resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Beijing'den ayrıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?