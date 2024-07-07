Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı kutladı

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BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Mesud Pezeşkiyan'a Cumartesi günü kutlama mesajı gönderdi.

Xi mesajında, Çin ve İran'ın kadim dostluğa sahip iki ülke olduğunu ve diplomatik ilişkilerin yarım asırdan fazla süre önce kurulmasından bu yana ikili ilişkilerin sağlam ve istikrarlı şekilde geliştiğini belirtti.

Çin ve İran'ın, karmaşık bölgesel ve uluslararası konjonktür karşısında her zaman birbirini desteklediğini ve hem iyi hem kötü günde birbirinin yanında durduğunu ifade eden Xi, stratejik karşılıklı güveni sürekli güçlendirerek, çeşitli alanlarda etkileşim ve işbirliğini istikrarlı şekilde artırarak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meselelerde sağlam iletişim ve koordinasyonu sürdürerek, iki ülkenin sadece iki halkın yararına değil, aynı zamanda bölgesel ve dünya barışı ve istikrarının teşvik edilmesine de olumlu katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Xi, Çin-İran ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini ve iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesi sürecinde Pezeşkiyan ile çalışmaya hazır olduğunu belirtti.