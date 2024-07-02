Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan ve Tacikistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere Beijing'den ayrıldı

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BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Toplantısı'na katılmak ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın daveti üzerine bu ülkelere resmi ziyarette bulunmak üzere Salı günü sabah saatlerinde Beijing'den ayrıldı.

Xi'ye Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofis Direktörü Cai Qi ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi eşlik ediyor.