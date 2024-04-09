Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Merieux Vakfı Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Merieux Vakfı Başkanı ile bir araya geldi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Merieux Vakfı Başkanı Alain Merieux ve eşi Chantal Merieux ile bir araya gelerek, Çin-Fransa ilişkilerinin ve Çin'in sağlık alanındaki çabalarının gelişimine duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Xi, insanlığın Kovid-19 pandemisi gibi sağlık sorunlarıyla baş etmenin yanı sıra jeopolitik çatışmalarla da mücadele etmek zorunda olduğunu belirtti. Xi, Çin'in barışı savunduğunu ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme çabalarını teşvik ettiğini vurguladı. Ayrıca, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için Fransa ile üst düzey etkileşim ve işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

09.04.2024 09:35  Güncelleme: 09:36
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BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Pazartesi günü Beijing'de Merieux Vakfı Başkanı Alain Merieux ve eşi Chantal Merieux ile bir araya geldi.

Xi, Çin- Fransa ilişkilerinin ve Çin'in sağlık alanındaki çabalarının gelişimine Merieux çifti ile vakfın verdiği uzun vadeli destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın yüzyıldır görülmemiş köklü değişimlerden geçtiğini ve bir karmaşa dönemine girdiğini belirten Xi, insanlığın yalnızca Kovid-19 pandemisi gibi sağlık sorunlarıyla değil, aynı zamanda Filistin- İsrail çatışması ve Ukrayna krizi gibi jeopolitik çatışmalarla da baş etmek zorunda olduğunu ifade etti.

Xi, Çin'in daima savaşlara son verilmesi çağrısında bulunduğunu, barışı savunduğunu ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşa etme çabalarını teşvik ettiğini söyledi.

Bu yılın Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, nesiller boyu devam eden çabalar sayesinde iki ülke arasındaki dostluğun her zamankinden daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Xi, Çin'in Fransa ile dostluğuna değer verdiğini ve ikili ilişkileri daha yüksek bir seviyeye taşımak için Fransa ile üst düzey etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Çin ve Fransa'nın sağlık alanında verimli bir işbirliği yürüttüğünü belirten Xi, Merieux Vakfı'nın Çin ile işbirliğini derinleştirmeye devam etmesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Merieux ise bu görüşme için yoğun programından zaman ayıran Xi'ye teşekkür ederken, bunun Xi'nin Fransız halkına yönelik dostane duygularını tam anlamıyla yansıttığını söyledi.

Çin ile bağ kurmaya 46 yıl önce başladığını hatırlatan Merieux, Çin'in yıllar içindeki kalkınmasını her zaman hayranlıkla izlediğini, ayrıca vakfın Fransa ile Çin arasındaki dostluğu ve sağlık sektöründeki işbirliğini teşvik etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Fransa, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Merieux Vakfı Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika

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