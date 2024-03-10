Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Cumhurbaşkanı seçilen Asıf Ali Zardari'ye kutlama mesajı gönderdi

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Cumhurbaşkanı seçilen Asıf Ali Zardari'ye Pazar günü bir kutlama mesajı gönderdi.
Xi mesajında, Çin ve Pakistan'ın iyi komşu, dost, ortak ve kardeş iki ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki sağlam dostluğun tarihin bir seçimi ve iki halkın değerli bir hazinesi olduğunu ifade etti.
Çin Cumhurbaşkanı, iki ülkenin son yıllarda üst düzey temaslarda bulunduğunu, temel çıkar ve başlıca endişeleriyle ilgili konularda birbirlerini desteklediğini, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun inşasında verimli sonuçlar elde ettiğini ve ikili ilişkilerin yüksek düzeyde gelişimini sürdürdüğünü kaydetti.
Dünyanın yüzyıldır görülmemiş hızlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirten Xi, bu çerçevede Çin-Pakistan ilişkilerinin stratejik öneminin daha belirgin hale geldiğini vurguladı.
Çin-Pakistan ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiğini ifade eden Xi, iki ülke halkına daha iyi fayda sağlamak için iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini artırmak, her koşuldaki stratejik işbirliği ortaklığını daha da geliştirmek, yeni dönemde ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Pakistan topluluğunun inşasını hızlandırmak için Zardari ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
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Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştı.
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