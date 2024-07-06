Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan ile Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Geliştirmeye Hazır - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan ile Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Geliştirmeye Hazır

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan ile Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Geliştirmeye Hazır

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede, Çin'in yeni dönemde Tacikistan ile kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı geliştirmeye hazır olduğunu belirtti. Xi, Tacikistan'ın bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını destekleyeceğini ve herhangi bir dış müdahaleye karşı çıkacağını vurguladı. Rahman ise iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda sağlam bir gelişme sergilediğini ve Çin ile kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını güçlendirmenin Tacikistan'ın öncelikli siyasi doğrultusu olduğunu ifade etti.

06.07.2024 11:52
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DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in yeni dönemde Tacikistan ile kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Söz konusu açıklamayı Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Cuma günkü görüşmesi sırasında yapan Xi, eski dostu Rahman ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu da ifade etti.

Kalıcı dostluk, dayanışma ve karşılıklı fayda temelinde ortak geleceğe sahip bir Çin-Tacikistan topluluğu inşasının, iki cumhurbaşkanının birlikte verdiği siyasi bir karar olduğunu belirten Xi, bunun zamanın ruhuna ve iki ülke ve halkın ortak çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Çin'in Tacikistan'la dostluk ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirme konusunda kararlılığını sürdüreceğini kaydeden Xi, Çin'in Tacikistan'ı kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolu izlemesi, bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma konusundaki çabalarını ve Cumhurbaşkanı Rahman'ın Tacikistan'da uyguladığı çeşitli siyasi düzenleme ve kalkınma önlemlerini kararlılıkla destekleyeceğini dile getirdi.

Çin'in, herhangi bir dış gücün herhangi bir bahaneyle Tacikistan'ın içişlerine müdahalesini güçlü şekilde karşı çıktığını vurgulayan Xi, uluslararası arenadaki değişiklikler ne olursa olsun Çin'in her zaman Tacikistan'ın sağlam bir dostu, güvenilir bir ortağı ve yakın bir kardeşi olacağını söyledi.

Rahman ise iki cumhurbaşkanının stratejik kılavuzluğunda ikili ilişkilerin son yıllarda sağlam bir gelişme sergilediğini, çeşitli işbirliği alanlarında olumlu sonuçlar elde edildiğini ve çok taraflı kurumlardaki üst düzey iletişim ve işbirliğinin sürdürüldüğünü söyledi.

Yeni dönemde Çin'le kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını güçlendirmenin, Tacikistan'ın öncelikli siyasi doğrultusu olduğunu kaydeden Rahman, Tacikistan tarafının tek Çin ilkesine kararlılıkla riayet ettiğini, "Taiwan'ın bağımsızlığına" güçlü şekilde karşı çıktığını ve Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma ve ulusal yeniden birleşmesini gerçekleştirme çabalarını kararlılıkla desteklediğini belirtti.

İki cumhurbaşkanı, görüşmelerinin ardından basınla bir araya geldi.

Xi, iki tarafın yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğine odaklanma, iki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumunu kapsamlı şekilde teşvik etme ve birbirlerinin modernleşme çabalarına yardım etme konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.

Xi, Tacikistan'dan daha fazla kaliteli ürün ithal etmeye ve Çin-Tacikistan ekonomik ve ticari işbirliğinin kalite ve ölçeğini sürekli olarak güncellemeye hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca Xi iki ülkenin, bağlantısallık işbirliğini derinleştirme ve transit taşımacılığın artırılmasında daha fazla potansiyel kullanma konusunda Tacikistan'ı desteklemek üzere mutabakata vardığını belirtti.

Rahman ise Xi'nin Tacikistan'a düzenlediği resmi ziyaretin, ikili ilişkiler tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini ve yeni dönemde Tacikistan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının gelişimine güçlü bir yeni ivme kazandıracağını söyledi.

Kaynak: Xinhua

İmamali Rahman, Tacikistan, Xi Jinping, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan ile Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Geliştirmeye Hazır - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Tacikistan ile Kapsamlı Stratejik İşbirliği Ortaklığı Geliştirmeye Hazır - Son Dakika
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