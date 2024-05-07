Xi Jinping ve Emmanuel Macron Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron, Pazartesi günü ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, önemli konuları ele alarak işbirliğini güçlendirmeyi ve ilişkileri derinleştirmeyi vurguladı.
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7.05.2024 09:54:55. #1.13#
SON DAKİKA: Xi Jinping ve Emmanuel Macron Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
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