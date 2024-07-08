Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Ukrayna krizi hakkında görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Ukrayna krizi hakkında görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Beijing'de bir araya gelerek Ukrayna krizi hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Xi, Orban'ın Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etmeye yönelik çabalarını takdir ettiğini belirterek, Çin'in bu konudaki görüş ve önerilerini ayrıntılı şekilde açıkladı. Xi, uluslararası toplumu, iki taraf arasında doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulları oluşturmaya ve destek sunmaya çağırdı.

08.07.2024 14:21
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BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Beijing'de bir araya gelerek Ukrayna krizi hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Orban, kısa süre önce Ukrayna ve Rusya'ya yaptığı ziyaretlerle ilgili Xi'ye bilgi verdi. Xi ise Orban'ın Ukrayna krizinin siyasi çözümünü teşvik etmeye yönelik çabalarını takdir ettiğini belirterek, Çin'in bu konudaki görüş ve önerilerini ayrıntılı şekilde açıkladı.

Kısa süre içinde bir ateşkes ve siyasi çözüme ulaşılmasının tüm tarafların çıkarına olduğunu vurgulayan Xi, savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve hiçbir tarafın ateşi körüklememesinden müteşekkil üç ilkeye riayet edilerek durumun sakinleştirilmesinin öncelikli olduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumu, iki taraf arasında doğrudan diyalog ve müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulları oluşturmaya ve destek sunmaya çağıran Xi, çatışmada en kısa sürede ateşkese ulaşılmasının ancak önde gelen tüm ülkelerin olumsuz enerji yerine olumlu enerji katkısında bulunmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

"Çin, barış görüşmelerini kendi tarzında aktif şekilde teşvik ediyor ve krizin barışçıl çözümüne elverişli tüm çabaları destekliyor" diyen Xi, Çin ve Macaristan'ın temel önerilerinin ve çabalarının aynı doğrultuda olduğunu ve Çin'in Macaristan ve ilgili tüm taraflarla iletişimde kalmaya istekli olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Ukrayna krizi hakkında görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban Ukrayna krizi hakkında görüştü - Son Dakika
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