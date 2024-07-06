Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Çin\'in desteğiyle yapılan meclis ve hükümet binalarının açılışına katıldı

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DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Cuma günü Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Çin'in desteğiyle yapılan meclis ve hükümet binalarının açılışına katıldı.

Xi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi 24. Zirvesi'ne katılıp Kazakistan'a resmi ziyarette bulunduktan sonra Tacikistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.